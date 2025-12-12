На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сийярто обвинил генсека НАТО в подрыве мирных переговоров по Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте разжигает напряженность и подрывает мирные переговоры по Украине. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Так он отреагировал на выступление генсека в Берлине, в ходе которого Рютте призвал НАТО готовиться к войне, сравнимой с той, которую пережили «деды и прадеды».

«Генеральный секретарь НАТО никогда раньше не говорил таких диких вещей, но его выступление — явный признак того, что все в Брюсселе выстроились против мирных усилий [президента США] Дональда Трампа», — заявил Сийярто.

По его словам, подобными высказываниями генсек «ударил с тыла по мирным переговорам». Он подчеркнул, что раньше были сомнения в том, что «все в Брюсселе действительно сошли с ума», но после выступления Рютте все «окончательно в этом убедились».

Глава МИД Венгрии отметил, что его страна отвергает заявление генерального секретаря, поскольку эти слова «безответственны и опасны». Сийярто призвал Рютте прекратить разжигать военную напряженность.

До этого Рютте выступил с утверждением о том, что альянс станет «следующей целью России».

Ранее генсек НАТО нашел «лучший способ изменить ход мыслей Путина».

