Матерящимся российским артистам пригрозили штрафом и дали совет

Российским артистам и певцам нужно отказаться от использования мата, в противном случае им грозят штрафы и блокировка контента. Об этом в пресс-центре НСН заявил член комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов.

Матерящимся артистам следовало бы «поучиться хорошим манерам» и получить хорошее образование, заявил депутат. Он призвал их переписать тексты песен, а уже выпущенные — перемонтировать так, чтобы они состояли из «нормального» русского языка, а не обсценной лексики.

«Пожалуйста, используйте любые языки, но откажитесь от матерных выражений, — подчеркнул Свинцов. — Не надо использовать мат, иначе придется платить штрафы. Любой матерный контент артистов на онлайн-площадках будет заблокирован».

Напомним, до этого Свинцов внес на рассмотрение парламентариев законопроект о блокировании информационных материалов, содержащих нецензурную брань и публикуемых на цифровых платформах и соцсетях. По его мнению, такая мера защитит всех россиян, вынужденных слышать мат практически в каждом популярном шоу.

Он также призвал запретить передачи, где допускаются маты, особенно выделив шоу «Натальная карта», «Кстати», «Большое шоу» и прочие развлекательные проекты. По его мнению, из-за таких программ мат перенимается обычными гражданами, которые потребляют контент на VK, Rutube и прочих платформах. Получается, что государство невольно поощряет «моду» на нецензурную брань, заключил депутат.

Ранее Пригожин заступился за Егора Крида на фоне скандала с отменой из-за матерных песен.