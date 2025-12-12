«Лед тронулся»: чемпионка России поздравила юниоров с допуском

Бронзовый призер Олимпийских игр и член Олимпийского комитета России Гульназ Хатунцева в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» поздравила российских юниоров с допуском Международным олимпийским комитетом (МОК) к турнирам.

«Лед тронулся. Я чрезвычайно рада известию о том, что юных атлетов теперь допускают к международным соревнованиям без ограничений. Сердечно поздравляю наших молодых спортсменов и выражаю благодарность Международному олимпийскому комитету за их усилия по поддержке и защите интересов спортсменов», — высказалась спортсменка.

11 декабря МОК рекомендовал снять ограничения для молодых спортсменов из России и Белоруссии на участие в международных соревнованиях. Международные спортивные федерации самостоятельно определяют, какие именно соревнования считаются юношескими.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе.

Ранее на Украине отреагировали на допуск россиян к турнирам.