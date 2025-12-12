В Госдуме предложили сажать дорожных хулиганов в тюрьму

В Госдуме предложили ввести уголовное наказание для водителей за хулиганство на дорогах, сообщает ТАСС. Авторами инициативы стала группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярославом Ниловым.

«Это давно назревшее решение - введение дополнительных отягчающих обстоятельств в статью 213 Уголовного кодекса «Хулиганство». Предлагаемые меры позволят значительно усилить ответственность для тех, кто провоцирует разборки на дороге и различных видах транспорта. А это - прямая угроза безопасности для водителей, пассажиров и пешеходов», - пояснил ТАСС Нилов.

По его словам, введение уголовной ответственности за хулиганство на дорогах также может сформировать безопасную среду для всех участников дорожного движения.

До этого Нилов заявил, что в России планируется изменить ОСАГО для водителей, виновных в авариях с отягчающими обстоятельствами.

«С одной стороны, мы видим, что ремонт машин дорожает, но при этом страховые выплаты не увеличиваются. А когда поднимается об этом вопрос, страховые компании сразу заявляют, что им для этого нужно увеличить тарифы. Этим законопроектом мы показываем, что не надо ничего увеличивать, а нужно просто более эффективно использовать механизмы, которые уже есть», - отметил Нилов.

Страховые компании будут обязаны предъявить виновным в таких ДТП регрессивные требования, а именно сначала возместить ущерб пострадавшему водителю, а потом через суд забрать эти средства у виновника аварии, даже если у него есть полис ОСАГО.

Ранее сообщалось, что в России могут ввести ответственность за незаконные штрафы для водителей.