FT: ЕС не остановит рост расходов на оборону после мира на Украине

Принятие мирного соглашения между Украиной и США, вероятно, не остановит роста расходов Евросоюза на оборону. Об этом сообщает газета Financial Times.

Издание пишет, что рост расходов ЕС на армию пока еще далек от целевого показателя в 5% в 2035 году. Так, в 2024 году расходы выросли всего на 1,9% ВВП еврозоны.

Экономист TS Lombard Давиде Онелья в разговоре с изданием отметила, что мир на Украине «не остановит усилий по восстановлению европейской обороны». И европейцы будут увеличивать затраты на повышение обороноспособности союза, так как боятся агрессивных действий со стороны России, к которым Европа «пока не готова», отметил экономист.

В недавнем интервью Politico глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз должен укрепить свою оборону «в самое ближайшее время», и объединение уже приняло программу по расширению обороноспособности. Она подчеркнула, что у ЕС «нет такой роскоши, как время».

В начале ноября агентство Reuters писало, что ЕС планирует подготовиться к самообороне к 2030 году. А именно союз хочет «устранить пробелы в системе противовоздушной обороны, беспилотных летательных аппаратах, кибервойне, боеприпасах и других областях».

Между тем, 11 декабря генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс якобы станет «следующей целью России» и призвал страны — члены блока «перейти к военному образу мышления».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности РФ юридически гарантировать ненападение на Евросоюз и НАТО.