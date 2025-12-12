Бетербиев сравнил чемпионов UFC Хабиба и Махачева

Бетербиев ответил, кто лучше кто сильнее — Хабиб или Махачев

Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе (до 79,4 кг) Артур Бетербиев высказал мнение о том, кто сильнее — Хабиб Нурмагомедов или Ислам Махачев. Его слова приводит Bloody Elbow.

«Если смотреть на то, чего они добились в спорте, Махачев стал чемпионом в двух дивизионах. Я скажу — Махачев. Но Хабиб завершил карьеру непобежденным. Он тоже хорош», — заявил Бетербиев.

Последний бой Хабиб Нурмагомедов провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи на турнире UFC. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.

34-летний Махачев поднялся в полусредний вес после нескольких лет доминирования в легком весе (до 70,3 кг), где он сумел стать чемпионом UFC, а также поставил рекорд по количеству защит титула в данной весовой категории — четыре успешных защиты подряд. Махачеву пришлось отказаться от чемпионского пояса в легком весе, чтобы подняться в полусредний.

Утром 16 ноября по московскому времени Махачев на турнире UFC 322 в пяти раундах одолел Джека Делла Маддалену и забрал у него титул чемпиона промоушна в полусреднем весе.

До Махачева никому из российских бойцов в UFC не удавалось завоевать чемпионские титулы в двух весовых категориях.

Ранее Конор Макгрегор заявил о желании подраться с Махачевым.