На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Бетербиев сравнил чемпионов UFC Хабиба и Махачева

Бетербиев ответил, кто лучше кто сильнее — Хабиб или Махачев
close
Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com/islam_makhachev

Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе (до 79,4 кг) Артур Бетербиев высказал мнение о том, кто сильнее — Хабиб Нурмагомедов или Ислам Махачев. Его слова приводит Bloody Elbow.

«Если смотреть на то, чего они добились в спорте, Махачев стал чемпионом в двух дивизионах. Я скажу — Махачев. Но Хабиб завершил карьеру непобежденным. Он тоже хорош», — заявил Бетербиев.

Последний бой Хабиб Нурмагомедов провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи на турнире UFC. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.

34-летний Махачев поднялся в полусредний вес после нескольких лет доминирования в легком весе (до 70,3 кг), где он сумел стать чемпионом UFC, а также поставил рекорд по количеству защит титула в данной весовой категории — четыре успешных защиты подряд. Махачеву пришлось отказаться от чемпионского пояса в легком весе, чтобы подняться в полусредний.

Утром 16 ноября по московскому времени Махачев на турнире UFC 322 в пяти раундах одолел Джека Делла Маддалену и забрал у него титул чемпиона промоушна в полусреднем весе.

До Махачева никому из российских бойцов в UFC не удавалось завоевать чемпионские титулы в двух весовых категориях.

Ранее Конор Макгрегор заявил о желании подраться с Махачевым.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Невероятно заразен. Откуда берется «зимний кишечный грипп» и как его лечить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами