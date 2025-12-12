Генерал Катер раскрыл планы Зеленского по реорганизации ВСУ

В случае заключения перемирия на Украине на период выборов, Киев может использовать это время для реорганизации Вооруженных Сил Украины (ВСУ) с последующим переходом в наступление. Об этом заявил отставной генерал бундесвера Роланд Катер в интервью телеканалу Welt.

Отвечая на вопрос журналистки о возможности перемирия на время проведения выборов, Катер допустил возможность использования этой ситуации Украиной для укрепления своих военных позиций.

«Мы сейчас встречаем зиму, и тут такая возможность доставить припасы, реорганизоваться, конечно, ну и возможность снова атаковать весной со всей силой», — пояснил он.

Катер также отметил, что вопрос обеспечения безопасности проведения выборов станет ключевым и, вероятно, вызовет споры между конфликтующими сторонами.

«Как это должно работать? И если это работает, кто от этого выиграет?» – подытожил генерал.

9 декабря Зеленский заявил о своей готовности провести президентские выборы в стране, но при соблюдении ряда условий. Ключевым условием, по его словам, является разработка механизма организации голосования для военнослужащих, находящихся на передовой.

Ранее Песков заявил, что Россия не работает над перемирием с Украиной.