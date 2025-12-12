На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Генерал Катер раскрыл планы Зеленского по реорганизации ВСУ

Генерал Катер: Зеленский может реорганизовать ВСУ под прикрытием выборов
true
true
true
close
Toby Melville/Pool/Reuters

В случае заключения перемирия на Украине на период выборов, Киев может использовать это время для реорганизации Вооруженных Сил Украины (ВСУ) с последующим переходом в наступление. Об этом заявил отставной генерал бундесвера Роланд Катер в интервью телеканалу Welt.

Отвечая на вопрос журналистки о возможности перемирия на время проведения выборов, Катер допустил возможность использования этой ситуации Украиной для укрепления своих военных позиций.

«Мы сейчас встречаем зиму, и тут такая возможность доставить припасы, реорганизоваться, конечно, ну и возможность снова атаковать весной со всей силой», — пояснил он.

Катер также отметил, что вопрос обеспечения безопасности проведения выборов станет ключевым и, вероятно, вызовет споры между конфликтующими сторонами.

«Как это должно работать? И если это работает, кто от этого выиграет?» – подытожил генерал.

9 декабря Зеленский заявил о своей готовности провести президентские выборы в стране, но при соблюдении ряда условий. Ключевым условием, по его словам, является разработка механизма организации голосования для военнослужащих, находящихся на передовой.

Ранее Песков заявил, что Россия не работает над перемирием с Украиной.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Невероятно заразен. Откуда берется «зимний кишечный грипп» и как его лечить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами