Экс-кандидат на пост главы Татарстана получила срок за мошенничество

Вахитовский районный суд Казани приговорил к четырем годам колонии экс-руководителя регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Татарстане Рушанию Бильгильдееву. Ей вменяется мошенничество на общую сумму свыше 37 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу суда.

Экс-депутата признали виновной по двум эпизодам ч. 4 ст. 159 (Мошенничество в особо крупном размере) и трем по ч. 3 этой же статьи УК РФ (Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). По совокупности преступлений суд назначил фигурантке наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Бильгильдееву арестовали 25 августа в Казани по делу о посредничестве во взяточничестве. Параллельно в Вахитовском суде продолжался процесс по первому делу в отношении экс-депутата. Следствие вменяло ей 11 эпизодов мошенничества в крупном и особо крупном размере. По данным правоохранителей, возглавляемое Бильгильдеевой агентство недвижимости «Пассаж» не выполняло обещаний по подключению инженерных коммуникаций к проданным земельным участкам.

Общий ущерб по делам оценивается в 38,3 млн рублей. Потерпевшими признаны 136 человек, часть из которых не получила оплаченные услуги, а некоторые вовсе лишились недвижимости.

