На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лукашенко встретился с представителями Трампа

Лукашенко провел в Минске встречу с представителями Трампа
true
true
true
close
Telegram-канал Пул Первого

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с представителями команды Президента США Дональда Трампа во главе со специальным посланником США по Беларуси Джоном Коулом. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого».

«Переговоры начались сегодня — завтра продолжатся. Сегодняшняя встреча, как и обычно, прошла за закрытыми дверьми», — сообщили в пресс-службе администрации белорусского президента.

До этого Лукашенко назвал «запредельными» идеи по разрыву контактов западных стран с Москвой и Минском. Белорусский лидер привел в качестве примера инициативу о демонтаже железнодорожных путей, ведущих в Россию. В связи с чем он задал вопрос о посещении психиатра коллегами из западных стран. Лукашенко также уточнил, что ветка железнодорожный путей «никому не мешает», и необходимость ее разбирать ему совершенно непонятна.

9 декабря в Генштабе Белоруссии сравнили современную политическую обстановку в стране с июнем 1941 года. Первый замминистра обороны Белоруссии Павел Муравейко заявил, что обострение ситуации провоцирует ряд факторов, в числе которых преобладание непонятных претензий стран друг к другу.

Ранее в Белоруссии назвали действия Евросоюза подготовкой к войне.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Невероятно заразен. Откуда берется «зимний кишечный грипп» и как его лечить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами