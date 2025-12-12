Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с представителями команды Президента США Дональда Трампа во главе со специальным посланником США по Беларуси Джоном Коулом. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого».

«Переговоры начались сегодня — завтра продолжатся. Сегодняшняя встреча, как и обычно, прошла за закрытыми дверьми», — сообщили в пресс-службе администрации белорусского президента.

До этого Лукашенко назвал «запредельными» идеи по разрыву контактов западных стран с Москвой и Минском. Белорусский лидер привел в качестве примера инициативу о демонтаже железнодорожных путей, ведущих в Россию. В связи с чем он задал вопрос о посещении психиатра коллегами из западных стран. Лукашенко также уточнил, что ветка железнодорожный путей «никому не мешает», и необходимость ее разбирать ему совершенно непонятна.

9 декабря в Генштабе Белоруссии сравнили современную политическую обстановку в стране с июнем 1941 года. Первый замминистра обороны Белоруссии Павел Муравейко заявил, что обострение ситуации провоцирует ряд факторов, в числе которых преобладание непонятных претензий стран друг к другу.

Ранее в Белоруссии назвали действия Евросоюза подготовкой к войне.