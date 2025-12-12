В Кремле рассказали о позиции Турции по российским активам

Песков: Путин и Эрдоган сошлись в позиции по изъятию ЕС активов России

В Турции считают, что попытки европейцев по изъятию российских активов приведут к слому основ и принципов международной финансовой системы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

К общему мнению во время переговоров пришли российский лидер Владимир Путин и турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

«В целом стороны сошлись, что подобные всей стороны европейцев фактически пойдут на слом Бреттон-Вудской системы. И всех принципов международной финансовой системы», — сказал Песков.

Песков добавил, что российский и турецкий постоянно общаются, а диверсифицированность российско-турецких отношений позволяет справляться с давлением других стран.

Переговоры прошли в пятницу, 12 декабря, с участием делегаций двух стран и заняли около 40 минут. Встреча состоялась в столице Туркменистана Ашхабаде.

