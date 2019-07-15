Поправивший Путина мэр Тбилиси пошел на попятную

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Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что политика испортила Грузию и ее народ. Об этом сообщает «Грузия Онлайн».

По его словам, вместо этого нужно вести разговоры об успехе, развитии и позитивных проектах.

«Политика поглотила все, нашу страну и народ. Устал народ от всего этого», — заявил Каладзе.

Он призвал всех «делать свое дело» для того, чтобы в будущем Грузия стала более продвинутой страной.

Ранее Каладзе заявил, что российский президент Владимир Путин предоставляет населению неверную информацию. По его мнению, Путин говорит не то, что было в действительности, поэтому он хочет объяснить будущему поколению, что якобы реально происходило в прошлом.