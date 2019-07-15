Зеленский оправдался за отказ ездить на работу на велосипеде
Украинский президент Владимир Зеленский объяснил, почему вопреки собственному обещанию не добирается на работу на велосипеде. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.
По его словам, он не использует велосипед, так как президентский кортеж, состоящий из нескольких автомобилей никому не мешает. Речь идет о президентском автомобиле, автомобиле охраны и машине с сопровождающими лицами.
«Эти автомобили останавливаются на всех светофорах, стоят в пробках, никто не включает «мигалок» и другое», — сказал Зеленский.
Он заявил, что президент является таким же участником дорожного движения, как и все остальные.
Ранее Зеленский пообещал, что попавшие в ДТП сотрудники управления государственной охраны будут наказаны, если окажутся виновными в произошедшем.