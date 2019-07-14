Названы сроки задержания Порошенко и его окружения

<img src="//img.gazeta.ru/files3/841/12393841/Depositphotos_119290608_l-2015-pic905-895x505-89367.jpg">

Экс-замглавы администрации украинского президента Виктора Януковича юрист Андрей Портнов рассказал о сроках возможных массовых задержаний на украинской территории. Об этом он сказал в эфире телеканала NewsOne.

По его словам, в настоящее время нужно заняться подготовкой необходимых документов, чтобы задержания можно было начать в течение месяца после смены генпрокурора страны.

«…как только гарантии, которые дал ему (бывшему президенту Украины Петру Порошенко. — Газета.Ru) действующий генпрокурор, исчезнут, вся эта лавина будет идти в геометрической прогрессии», — заявил Портнов.

Он добавил, что этот процесс будет проходить в разных местах и затронет «всех повсеместно».

Ранее Портнов заявил, что будет настаивать на аресте всех финансовых активов бывшего президента Украины Петра Порошенко через суд.