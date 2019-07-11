«Возвращение методов Януковича»: Кличко о решении Зеленского

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Мэр города Киева Виталий Кличко Мэр города Киева Виталий Кличко
Мэр города Киева Виталий Кличко
РИА «Новости»

Мэр Киева Виталий Кличко отреагировал на решение украинского лидера Владимира Зеленского о разделении полномочий в управлении столицей.

«Возвращение методов Януковича», — написал Кличко.

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