Гройсман призвал «избавиться» от телемоста между Россией и Украиной
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в фейсбуке обозначил свою позицию по поводу организации телемоста между Украиной и Россией.
Он считает, что украинскому телеканалу NewsOne не нужно реализовывать этот проект.
По словам Гройсмана, нужно помнить о том, с кем ведется «война в Донбассе».
«Избавьтесь от этого проекта. Не играйте на руку врагу!» — сделал заявление премьер-министр Украины.
Ранее проинформировали, что между Москвой и Киевом пройдет прямой телемост. Он запланирован на 18.00 мск 12 июля.