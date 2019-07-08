Гройсман призвал «избавиться» от телемоста между Россией и Украиной

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в фейсбуке обозначил свою позицию по поводу организации телемоста между Украиной и Россией.

Он считает, что украинскому телеканалу NewsOne не нужно реализовывать этот проект.

По словам Гройсмана, нужно помнить о том, с кем ведется «война в Донбассе».

«Избавьтесь от этого проекта. Не играйте на руку врагу!» — сделал заявление премьер-министр Украины.

Ранее проинформировали, что между Москвой и Киевом пройдет прямой телемост. Он запланирован на 18.00 мск 12 июля.