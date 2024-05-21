В Улан-Удэ сын-тиран, избивавший 81-летнюю мать, предстанет перед судом

В Улан-Удэ перед судом предстанет местный житель, которого обвиняют в истязании престарелой матери. Об этом сообщает СУ СК РФ по республике Бурятия.

По данным следствия, 58-летний мужчина проживал вместе со своей престарелой матерью. Пожилая женщина не могла самостоятельно передвигаться, ей нужен был постоянный уход. В течение восьми месяцев сын, не желая ухаживать за матерью, регулярно избивал 81-летнюю пенсионерку. Побои женщине он наносил, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Когда о происходящем в семье стало известно, дебошира задержали, было возбуждено уголовное дело об истязании, материалы расследования направлены в суд для рассмотрения. Россиянину может грозить длительный срок заключения.

До этого сообщалось, что в Подмосковье мужчина напал с топором на мать и брата. Инцидент произошел в одной из квартир города Каширы, когда в жилье находились 43-летний подозреваемый, его брат и мать. По версии правоохранителей, женщина заявила, что ее младший сын нигде не работает и живет за ее счет. Это не понравилось мужчине, поэтому между родственниками завязалась ссора. Во время конфликта россиянин схватился за топор и нанес матери не менее четырех ударов по голове.

Ранее россиянин сломал лопату о голову пасынка и напал с ножом на жену.