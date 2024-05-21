Власти Харькова сообщили о повреждении транспортной инфраструктуры

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в своем Telegram-канале о повреждении транспортной инфраструктуры города.

«Что касается утреннего прилета, целью был объект транспортной инфраструктуры», — пояснил Терехов в сообщении.

Он добавил, что ранения получил один человек. При этом мэр города не уточнил, о каком именно объекте идет речь.

До этого телеканал «Общественное» сообщал, что в городе Кривой Рог, который находится в Днепропетровской области Украины, произошел взрыв.

Утром 19 мая глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщал, что после взрывов в регионе зафиксировали повреждение одного из административных зданий. Строение расположено в Одесском районе.

19 мая Терехов также сообщал, что в Харькове произошел мощный взрыв. Он не привел подробностей случившегося.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.