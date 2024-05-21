Силовики пришли с обыском к экс-главе муниципального собрания одного из районов Москвы

Полиция ворвалась в квартиру бывшего главы муниципалитета района Сокол в Москве Николая Степанова. Об этом сообщил в Telegram-канале депутат Госдумы от КПРФ Денис Парфенов, ссылаясь на депутата муниципального совета Щукино от КПРФ Андрея Гребенника.
«Степанов мне позвонил, сообщил, что уже 20 минут ему звонят в дверь какие-то люди. И что он вызвал наряд полиции», — передает Парфенов слова Гребенника представителям горкома партии по телефону.
Депутат также рассказал, что услышал, как силовики выламывают дверь и кричат: «Руки на голову!», после чего связь оборвалась.
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