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Силовики пришли с обыском к экс-главе муниципального собрания одного из районов Москвы

Силовики в Москве пришли с обыском к экс-помощнику бывшего депутата ГД Рашкина

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НИКОЛАЙ СТЕПАНОВ/VK

Полиция ворвалась в квартиру бывшего главы муниципалитета района Сокол в Москве Николая Степанова. Об этом сообщил в Telegram-канале депутат Госдумы от КПРФ Денис Парфенов, ссылаясь на депутата муниципального совета Щукино от КПРФ Андрея Гребенника.

«Степанов мне позвонил, сообщил, что уже 20 минут ему звонят в дверь какие-то люди. И что он вызвал наряд полиции», — передает Парфенов слова Гребенника представителям горкома партии по телефону.

Депутат также рассказал, что услышал, как силовики выламывают дверь и кричат: «Руки на голову!», после чего связь оборвалась.

17 мая Лефортовский суд Москвы арестовал зампредседателя правительства Алтайского края Ивана Кибардина по делу о мошенничестве.

До этого в СК сообщали, что по подозрению в получении крупной взятки задержан экс-сотрудник управления по вопросам миграции (УВМ) столичной полиции.

Ранее в Москве трое бизнесменов похитили сотрудника компании-конкурента.

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