В России увеличился размер среднего штрафа ГИБДД

В России средняя сумма штрафа ГИБДД увеличилась до 733 рублей. Об этом сообщает motor.ru со ссылкой на аналитиков банка «Русский стандарт», которые изучили данные за первый квартал 2024 года.

«В Москве средний платеж за нарушения ПДД самый большой — 909 рублей. Даже по итогам минувшего года он был выше, чем в среднем по стране, и составлял 740 рублей. При этом 70% штрафов в столице составляют 250 рублей: это минимальные штрафы в 500 рублей, оплаченные в 20-дневный срок со скидкой 50%», — говорится в сообщении.

Вторым по размеру среднего платежа после Москвы стал Нижний Новгород (816 рублей), третьим — Саратов (650 рублей).

До этого стало известно, что в России правительственная комиссия поддержала законопроект, подразумевающий введение штрафов за применение материалов, которые не дают идентифицировать госномера на авто или позволяющих их видоизменить и скрыть.

Сотрудники МВД, представляющие законопроект, также предложили ввести штраф для автомобилистов, которых повторно «ловят» на управлении машины без госномеров в течение года.

В документах к законопроекту отмечается, что у государственно-правового управления президента нет принципиальных возражений относительно инициативы.

Ранее автоэксперт Ян Хайцеэр заявил, что продажу скрывающих номера устройств нужно запретить.