В сенате США поддержали выдачу ордера МУС на арест Нетаньяху

Сенатор США Берни Сандерс поддержал стремление Международного уголовного суда (МУС) добиться выдачи ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галланта из-за действий в секторе Газа. Его слова приводит The Hill.

«Прокурор МУС прав, предприняв такие действия. Эти ордера на арест могут быть выполнены, а могут и не быть выполнены, но крайне важно, чтобы мировое сообщество соблюдало международное право», — сказал Сандерс.

По его словам, без стандартов «порядочности и морали» планета может погрузиться в анархию, бесконечные войны и варварство.

20 мая прокурор МУС сообщил, что добивается выдачи ордеров на арест Нетаньяху, лидера ХАМАС в Газе и других политических деятелей с обеих сторон конфликта.

21 мая официальный представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер заявил, что Международный уголовный суд может осуществлять преследование России, но не имеет таких прав в отношении Израиля.

Ранее Нетаньяху увидел антисемитизм в возможном ордере Международного уголовного суда.