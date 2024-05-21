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Нуланд призвала США разрешить ВСУ наносить удары по России дальнобойным оружием

The Hill: Нуланд призвала США разрешить ВСУ наносить удары дальнобойным оружием

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Gleb Garanich/Reuters

Бывший заместитель госсекретаря США Нуланд призвала Белый дом разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары по территории России с помощью дальнобойного оружия. Об этом пишет газета The Hill.

«Существует также вопрос о том, должны ли ... Соединенные Штаты и наши союзники, оказывать ей (Украине. — «Газета.Ru») больше помощи в нанесении ударов по российским базам, чего до сих пор мы не хотели делать», — сказала Нуланд.

Она также указала на российское продвижение под Харьковом и отметила, что ВСУ могли бы его предотвратить с помощью таких ударов.

До этого в Минобороны РФ сообщали, что российские десантники взяли штурмом опорный пункт Вооруженных сил Украины в районе Андреевки в Донецкой народной республике (ДНР).

Опорный пункт обнаружила снайперская группа с подразделениями прикрытия уссурийского десантно-штурмового соединения.

Ранее Россия ударила «Кинжалами» по центрам принятия решений ВСУ.

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