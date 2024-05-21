Лишенным гражданства РФ позволят оставаться в стране до 90 дней

Министерство внутренних дел РФ предложило позволить лишенным гражданства России оставаться в стране от 15 до 90 дней. Об этом пишут «Известия».

По данным издания, правительство одобрило соответствующий законопроект, разработанный МВД.

Документ предполагает лишившимся гражданства оставаться в стране от 15 до 90 дней. Кроме того, предусмотрен упрощенный порядок выдачи вида на жительство тем, у кого есть родственники, постоянно проживающие на территории, ранее относившейся к Российской империи или СССР.

«Законопроект предусматривает переходные положения для лиц, у которых прекращено гражданство РФ или в отношении которых отменено решение о его приобретении», — пояснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

До этого глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев указал на позицию СПЧ в отношении принятия в школы РФ детей, не знающих русского языка.

Ранее эксперты ВШЭ вычислили, что для сохранения численности населения России может понадобиться 1,1 млн мигрантов в год.