Определились полуфинальные пары Кубка Стэнли — 2024

Минувшей ночью завершился второй раунд плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).



В седьмом матче четвертьфинальной серии плей-офф Кубка Стэнли «Эдмонтон Ойлерз» оказался сильнее «Ванкувер Кэнакс», обеспечив себе место в полуфинале турнира.

За право сыграть в финале «Эдмонтон» поспорит с «Даллас Старз», который в своей серии переиграл «Колорадо Эвеланш». В другом полуфинале сойдутся «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Флорида Пантерз». По итогам четвертьфинальных противостояний нью-йоркский коллектив сломил сопротивление «Каролины Харрикейнс», а «Флорида» выбила «Бостон Брюинз».

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вегас Голден Найтс», который завершил выступление в плей-офф 2024 года в первом раунде.

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