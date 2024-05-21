В Крыму подростка ударило током в трансформаторной будке

СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю

В Севастополе школьника ударило током в трансформаторной будке, мальчик получил множественные электротравмы. Об этом сообщает СУ СК РФ по республике Крым.

Инцидент произошел в селе Пчельники под Севастополем, 13-летний школьник гулял с друзьями, мальчики заметили трансформаторную подстанцию. Подросток решил обследовать помещение и забрался внутрь, он получил многочисленные электротравмы.

Спасти пострадавшего не удалось. Следователи установили, что трансформаторная будка не была огорожена, установлена организация, отвечающая за обслуживание электроузла, назначено проведение ряда экспертиз. Возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Приморском крае школьник решил сократить путь и забрался на крышу грузового вагона поезда. Инцидент произошел 16 мая на перегоне станции Угловая — пост 13 Дальневосточный. Школьник залез на цистерну грузового поезда и получил сильнейший удар током. Спасти пострадавшего врачи не смогли.

Ранее в Волгограде двух школьников ударило током от домофона.