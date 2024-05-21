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Стало известно о желании бойцов ВСУ отступить

Меркурис: Сырский и Зеленский игнорируют просьбы бойцов ВСУ о помощи

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Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский и главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский игнорируют просьбы о помощи от военных, которые попали в окружение. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

Он отметил, что солдаты ВСУ отправляют в Киев письма с просьбой разрешить им отступить. По словам эксперта, украинские военные боятся, что им отрежут дороги, и они не получают подкрепление и боеприпасы. Бойцы боятся попасть в ловушку, сказал специалист. Однако Зеленский и Сырский игнорируют эти просьбы.

Меркурис добавил, что власти Украины требуют от военных стоять до последнего, независимо от того, насколько целесообразно оборонять тот или иной участок.

До этого российские десантники взяли штурмом опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Андреевки в Донецкой народной республике (ДНР). В Минобороны РФ рассказали, что пункт обнаружила снайперская группа с подразделениями прикрытия уссурийского десантно-штурмового соединения. Позже десантники ночью нанесли удары из гранатометов и подавили огневые средства противника.

Ранее стало известно, что в ДНР собирают доказательства военных преступлений Киева.

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