Криптоэксперт спрогнозировал курс биткоина на июнь

Курс биткоина в июне составит от $58 тыс. до $68 тыс. Такой прогноз «Газете.Ru» дал аналитик криптобиржи Bitget Райан Ли.

«Негативное давление на цену биткоина, вызванное продажей ETF, возможно, подходит к концу. Биткоин-ETF — это торгуемый на бирже фонд, в который входит только биткоин. Покупая доли такого фонда, инвесторы могут зарабатывать на росте курса криптовалюты. Если в мае будет наблюдаться тенденция чистого притока, цены биткоина могут иметь импульс для восстановления в июне», — пояснил Ли.

По его словам, несмотря на спад на рынке с середины марта до начала мая, наблюдается постоянный рост общей рыночной капитализации стейблкоинов в течение этого периода: со $145 млрд в середине марта общая рыночная капитализация стейблкоинов постепенно выросла до текущих $160 млрд. По словам Ли, это указывает на достаточную ликвидность биткоина, то есть возможность его быстро и выгодно продать при необходимости.

По данным Coindesk на 8:18 мск 21 мая, курс биткоина за последние сутки вырос более чем на 5% до $70,9 тыс.

До этого основатель TerraCrypto Никита Вассев в беседе с «Газетой.Ru» назвал «дно» биткоина в 2024 году. По его словам, курс первой криптовалюты вряд ли упадет ниже $50 тыс.

Ранее россиянам дали совет насчет хранения сбережений на криптобиржах.