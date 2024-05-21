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Медведчук заявил, что Зеленский узурпировал власть на Украине

Медведчук: Зеленский допустил узурпацию власти и правовой коллапс на Украине

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РИА Новости

Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский допустил узурпацию власти в стране, тем самым загнав ее в правовой коллапс. Об этом сообщает РИА Новости.

Таким образом Медведчук прокомментировал отказ Зеленского проводить президентские выборы на Украине в 2024 году.

«Зеленский загнал государство Украину в правовой коллапс. Это открытая узурпация власти, которая противоречит конституции Украины», — пояснил Медведчук.

До этого глава ДНР Денис Пушилин в ходе осмотра выставки трофейной техники на Поклонной горе в Москве заявил, что президента Украины Владимира Зеленского необходимо судить за военные преступления.

По его словам, именно Зеленский отдавал преступные приказы, из-за которых оказались в опасной ситуации как жители Донбасса, так и остальной Украины. Пушилин также добавил, что Украина потеряла свою субъектность еще в 2014 году, поэтому вопросы легитимности украинских президентов существуют последние 10 лет.

Ранее брат Кличко заявил, что должна быть возможность сменить Зеленского.

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