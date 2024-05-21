Мошенники вынудили пенсионерку из Татарстана продать квартиру

Пенсионерка из Набережных Челнов лишилась всех накоплений, взяла несколько кредитов и продала квартиру по указке мошенников. Об этом сообщает УМВД по республике Татарстан.

С 66-летней жительницей Набережных Челнов в одном из мессенджеров связались неизвестные, аферисты представились сотрудниками правоохранительных органов и выяснили, есть ли у женщины сбережения и в каких банках открыты накопительные счета.

Спустя некоторое время россиянке поступил звонок якобы из службы безопасности Центробанка, мошенники убедили женщину, что на нее пытаются оформить крупный заем. Запугав пенсионерку последствиями, злоумышленники заставили ее взять в банках кредиты на сумму 550 тысяч рублей.

В дальнейшем мошенники через недобросовестных риэлторов помогли жительнице Набережных Челнов продать единственную квартиру, а деньги также перевести на указанные ими счета. Неладное заподозрила 39-летняя племянница пенсионерки, у которой родственница попросила в долг 250 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее в Омске многодетная мать лишилась 350 тыс. рублей из-за общения дочери с мошенниками.