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Глава МИД Германии Бербок прибыла на Украину в седьмой раз с начала СВО

Бербок прибыла с необъявленным визитом в Киев на фоне российского наступления

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла в Киев с визитом на фоне наступления ВС РФ, сообщает телеканал n-tv.

По прибытии в столицу Украины она заявила о необходимости усиления международной поддержки Киева в сфере противовоздушной обороны, призвав страны Запада объединить усилия, чтобы республика могла «выжить».

«Чтобы оградить Украину от российского града ракет и беспилотников, она срочно нуждается в большей противовоздушной обороне… Мы должны сейчас объединить усилия, чтобы Украина могла выжить <...> и чтобы войска Путина не оказались вскоре у наших собственных границ», – заявила Бербок.

В материале также отмечается, что визит главы МИД Германии на Украину стал седьмым с начала конфликта Москвы и Киева.

До этого федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что на данный момент им с Владимиром Путиным практически не о чем говорить, необходимо посеять ростки дипломатии. Шольц напомнил, что последний раз говорил с президентом России в декабре 2022 года. Отвечая на вопрос о возможных контактах, он ответил, что «время покажет», однако сейчас «мало о чем можно говорить».

Ранее Бербок высказалась о ситуации под Харьковом для Украины.

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