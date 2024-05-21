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Мбаппе пригласил Макрона на прощальный ужин

Le Parisen: Мбаппе пригласил Макрона на прощальный ужин по уходу из «ПСЖ»

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Kai Pfaffenbach/Reuters

Бывший нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе устроил прощальный ужин на 250 человек, поводом для которого стало завершение карьеры во французском клубе. Об этом сообщает газета Le Parisen.

По информации источника, среди приглашенных гостей был президент Франции Эммануэль Макрон. Закрытое мероприятие состоялось в одном из популярных ресторанов Парижа с видом на Эйфелеву башню.

Мбаппе выступал за «ПСЖ» с 2017 года. Ранее он защищал цвета «Монако», воспитанником которого является. Как сообщали СМИ, зимой 2024 года форвард принял решение перейти в мадридский «Реал» летом по окончании соглашения с французским клубом.

Нынешний контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2024 года. На «Сантьяго Бернабеу» уже начали продавать шарфы с изображением французского форварда, соответствующие фото появились в сети. При этом пока официально о переходе объявлено не было. Ожидается, что это случится в июне 2024 года.

Ранее экс-игрок «Байера» пожелал Алексею Миранчуку хорошей игры в финале Лиги Европы.

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