В Совфеде предложили ежегодно повышать стоимость импортных автомобилей

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил ввести ежегодную индексацию утильсбора на автомобили с двигателями от 1 до 2 л. Соответствующее письмо он направил вице-премьеру России Денису Мантурову. Об этом сообщает ТАСС, в распоряжении которого оказалась копия письма.

«Предлагается рассмотреть вопрос о пошаговом ежегодном повышении утилизационного сбора для автомобилей с двигателем от 1 до 2 л — с 300 до 550 тыс. рублей, с последующим его увеличением до 660 тыс. рублей в 2025 году, 800 тыс. рублей в 2026 году, 880 тыс. рублей в 2027 году, 960 тыс. рублей в 2028 году, 1 млн рублей в 2029 году, то есть до тех максимальных скидок, которые сегодня дают иностранные производители», — говорится в сообщении.

Как заявил Кутепов, зарубежные производители реализуют в России «программу массовой ценовой экспансии», эффект от которой позволяет им предоставлять долгосрочные и практически неограниченные скидки на рынке. Сенатор выразил уверенность, что его предложение позволит обеспечить загрузку российских предприятий.

До этого «АвтоВАЗ» заявил о необходимости увеличить утильсбор для автомобилей. По словам главы компании Максима Соколова, для машин с двигателем от 1 л до 2 л целесообразно повысить его в 2024 году с 300 до 550 тыс. рублей. А затем — до 660 тыс. рублей в 2025 году и 1 млн рублей в 2029 году.

Также «АвтоВАЗ» попросил власти вернуть легковые и легкие коммерческие автомобили (LCV) в госпрограмму льготного лизинга. Отмечается, что их исключение из госпрограммы, которое произошло в феврале, может повлечь за собой сокращение продаж и производства автомобилей Lada на 25 тыс. единиц в 2024 году. В связи с этим «АвтоВАЗ» будет вынужден либо замедлять скорость конвейера, либо пропорционально сокращать количество рабочих дней.

Тем временем президент США Джо Байден в четыре раза повысил тарифы на китайские электромобили. В Белом доме пояснили, что меры были приняты в ответ на «несправедливую политику Китая и направлены на защиту рабочих мест в США». Издание отмечает, что Байден решил пойти на такой шаг после «месяцев критики» со стороны бывшего президента Дональда Трампа, который утверждает, что поддержка электромобилей из Поднебесной разрушает американский автопром.

Ранее стало известно, как в России изменятся цены на автомобили летом 2024 года.