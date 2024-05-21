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Россиянин из ревности сжег машину соседа и попал в колонию на три года

Житель Красноярска получил три года колонии за поджог автомобиля соседа

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Виталий Белоусов/РИА Новости

В Красноярске осудили местного жителя, который приревновал сожительницу к соседу и сжег автомобиль соперника. Об этом сообщает УМВД региона.

По данным следствия, житель Красноярска поссорился со своей сожительницей, женщина ушла в гости к соседу. Мужчина пытался заставить женщину вернуться домой, но та наотрез отказалась. Он вышел во двор и увидел на балконе соперника, между ними завязалась словесная перепалка.

Разъяренный красноярец схватил бутылку с бензином, вылил содержимое на капот машины соседа и поджег. Пострадавший оценил ущерб в 1 млн рублей и обратился в правоохранительные органы.

Поджигателя задержали, выяснилось, что мужчина уже был неоднократно судим за имущественные преступления. Приговором суда ревнивцу назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

До этого сообщалось, что россиянка сожгла автомобиль бывшего супруга из мести. Женщина призналась полицейским, что после конфликта по телефону с экс-супругом уговорила друга отомстить мужчине. Вместе они отправились на заправку, купили там канистру с бензином, облили машину потерпевшего, подожгли ее и вернулись домой, где стали распивать спиртное. По словам подозреваемой, этими действиями она хотела отомстить бывшему партнеру. Второй фигурант по делу о повреждении чужого имущества, совершенного из хулиганских побуждений, задержан.

Ранее россиянин поджег автомобиль, чтобы его не забрали на штрафстоянку.

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