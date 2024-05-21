В Белоруссии начали арестовывать имущество оппозиционеров

У оппозиционеров, уехавших из Белоруссии, начали арестовывать имущество. Об этом сообщает телеканал ОНТ.

По данным телеканала, имущество оппозиционеров, ведущих антигосударственную деятельность за рубежом, арестовывают в качестве компенсации вреда по заочным приговорам.

«Оппозиционеры за рубежом призывают к санкциям против Беларуси, мы за это выносим им заочные приговоры на много лет тюрьмы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на квартиры десяти оппозиционеров уже наложен арест.

До этого бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская в беседе с El Mundo заявила, что в случае достижения Украиной успеха в конфликте с Россией для белорусской оппозиции откроется окно возможностей.

25 апреля президент республики Александр Лукашенко посоветовал находящимся за территорией Белоруссии радикальным оппозиционерам подумать об оставшихся в стране родственниках и не забывать, что «какая-то собственность здесь есть».

Ранее Лукашенко ответил на то, что его называют диктатором.