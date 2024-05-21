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Светлану Светличную перевели из психиатрии в другой стационар из-за плохого самочувствия

Shot: у актрисы Светличной нашли патологии в почках и легких

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Заслуженная артистка РСФСР, звезда фильма «Бриллиантовая рука» Светлана Светличная экстренно госпитализирована в московскую больницу. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По данным канала, 84-летней артистке стало плохо и ее срочно перевели из психиатрической больницы в другой стационар. У нее обнаружили патологии в почках и легких. Сейчас врачи проводят интенсивную терапию.

До этого Светличная перестала есть и пить после острого инфаркта миокарда. Врачи вводили ей питание внутривенно. 27 марта стало известно, что Светличную экстренно госпитализировали в Москве.

Тогда актриса самостоятельно вызвала «скорую», а затем медики увезли ее в реанимацию. Предварительно, артистке диагностировали острый коронарный синдром. Заболевание характеризуется нарушением кровотока, из-за чего сердечная мышца перестает функционировать должным образом.

Ранее сын Светличной признался в проблемах в отношениях с матерью.

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