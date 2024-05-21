Россиянам рассказали, как спрогнозировать курс валют

Чтобы понимать, как изменится курс валют, нужно следить за стабильностью инфляции и поступлением валюты в экономику. Об этом «Газете.Ru» сказал заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

«Если по счету текущих операций (можно посмотреть на сайте ЦБ. – «Газета.Ru») в страну стало поступать больше валюты, чем, скажем, в аналогичное полугодие прошлого года, то рубль, скорее всего, будет оставаться стабильным», — пояснил Абрамов.

По его словам, курс рубля также будет стабильным, если ожидается замедление инфляции, и ЦБ обещает начать снижать ключевую ставку (сейчас — 16%).

По оценке Абрамова, в настоящее время в России наблюдается долгосрочный тренд на стабильный валютный курс без сильных колебаний. По мнению экономиста, постепенно рубль может немного ослабляться, но это будет мягким трендом.

Эксперт уточнил, что стремиться спекулировать на валютных курсах не стоит, так как зачастую можно оказаться в проигрыше. Лучше выбирать момент покупки или продажи валюты, основываясь на планах об отпуске или покупке товаров, посоветовал Абрамов.

По словам экономиста, обмен валюты может быть наличным и безналичным — на бирже. Если речь идет о наличном обмене, нужно иметь в виду, что этим занимается не каждый банк, заключил Абрамов.

На закрытии торгов Мосбиржи 20 мая доллар стоил 90,75 рубля, евро —98,36 рубля. С утра 21 мая американская валюта торгуется на уровне 90,73 рубля, европейская —98,48 рубля.

Ранее финансист объяснил двухмесячный минимум доллара.