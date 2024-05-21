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Россиянам назвали три способа сэкономить на бензине

Автоэксперт Колодочкин: чтобы экономить на бензине, надо изменить стиль езды

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Pixabay

Чтобы сэкономить на бензине, прежде всего необходимо изменить стиль езды. Об этом сообщил автоэксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин.

«Самый действенный способ сэкономить топливо — изменить стиль езды. К примеру, в поездке по платной трассе M-11 между Москвой и Питером можно сократить расход топлива почти в полтора раза. Рецепт прост: не выкручивать мотор наизнанку, разгоняясь до 150 км/ч, и избегать излишних резких разгонов и торможений», — сказал Колодочкин.

Кроме того, по словам эксперта, можно уменьшить число ненужных поездок. Если магазин находится в 200 метрах от дома, не обязательно ехать туда на машине. Третий вариант экономии на топливе – выбор оптимального маршрута и времени поездки. Эксперт рассказал, что сам лично для прогулок выходного дня выезжает из Москвы в субботу в 6 утра, а бывает и раньше.

До этого стало известно, что в России поступили в продажу китайские пикапы JAC T9. На рынке модель представили в единственной комплектации. Новинка оснащена двухлитровым мотором на 224 л.с и восьмиступенчатым «автоматом». Также JAC T9 получил 10,4-дюймовый дисплей, датчики парковки спереди и сзади, климат-контроль и т.д. Грузоподъемность автомобиля составляет 1055 кг. Машину предлагают приобрести за 3,4 млн рублей.

Ранее в России заработал официальный сайт автобренда XCite.

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