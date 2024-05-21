Россиянам назвали три способа сэкономить на бензине

Чтобы сэкономить на бензине, прежде всего необходимо изменить стиль езды. Об этом сообщил автоэксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин.

«Самый действенный способ сэкономить топливо — изменить стиль езды. К примеру, в поездке по платной трассе M-11 между Москвой и Питером можно сократить расход топлива почти в полтора раза. Рецепт прост: не выкручивать мотор наизнанку, разгоняясь до 150 км/ч, и избегать излишних резких разгонов и торможений», — сказал Колодочкин.

Кроме того, по словам эксперта, можно уменьшить число ненужных поездок. Если магазин находится в 200 метрах от дома, не обязательно ехать туда на машине. Третий вариант экономии на топливе – выбор оптимального маршрута и времени поездки. Эксперт рассказал, что сам лично для прогулок выходного дня выезжает из Москвы в субботу в 6 утра, а бывает и раньше.

До этого стало известно, что в России поступили в продажу китайские пикапы JAC T9. На рынке модель представили в единственной комплектации. Новинка оснащена двухлитровым мотором на 224 л.с и восьмиступенчатым «автоматом». Также JAC T9 получил 10,4-дюймовый дисплей, датчики парковки спереди и сзади, климат-контроль и т.д. Грузоподъемность автомобиля составляет 1055 кг. Машину предлагают приобрести за 3,4 млн рублей.

Ранее в России заработал официальный сайт автобренда XCite.