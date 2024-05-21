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Украина и ЕС планируют начать переговоры о членстве в июне

Politico: ЕС 25 июня начнет переговоры о членстве Молдавии и Украины

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The Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

Страны Евросоюза 25 июня планируют начать официальные переговоры о приеме Молдавии и Украины. Об этом сообщило европейское бюро газеты Politico со ссылкой на пятерых дипломатов.

За кулисами европейские и украинские дипломаты интенсивно работают, пытаясь убедить правительство Венгрии дать свое согласие на начало переговоров о вступлении Украины, отмечает издание. По словам дипломатов, они обсуждают проблемы венгерских меньшинств на Украине.

Лидеры ЕС в декабре 2023 года заявляли президенту Украины Владимиру Зеленскому, что хотят, чтобы Украина и Молдова присоединились к объединению. Однако официальная юридическая процедура начала переговоров о членстве была задержана Венгрией.

Один дипломат ЕС предположил, что Венгрия, возможно, захочет прекратить переговоры о вступлении Украины в ЕС до того, как в июле она примет на себя поочередное председательство в Совете ЕС.

17 мая глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна наложила вето на резолюцию европейского Совета по Украине.

Ранее в ЕС назвали дату принятия Украины.

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