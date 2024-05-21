Четырехлетний мальчик выпал из окна многоквартирного дома в Улан-Удэ

В Улан-Удэ следователи устанавливают обстоятельства падения ребенка из окна квартиры на четвертом этаже. Об этом сообщает УМВД по республике Бурятия.

Инцидент произошел на станции Дивизионная, четырехлетний мальчик находился дома один, его мать была на работе. Мальчика на детской площадке рядом с домом заметили очевидцы и сообщили в экстренные службы, он получил тяжелые травмы, пострадавший госпитализирован в критическом состоянии.

О произошедшем мать мальчика узнала только вечером от соседей, женщина вернулась домой и обнаружила, что окно в одной из комнат открыто. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Ессентуках дошкольник получил тяжелую травму головы, выпав из окна на асфальт. Врачи диагностировали у него перелом черепа, гематомы головы, сдавливающие структуры головного мозга, ушиб и отек головного мозга. Через семь дней после вмешательства ребенка перевели в нейрохирургическое отделение, а через 23 маленького пациента выписали домой.

Ранее в Петербурге девятиклассница выпала из окна многоэтажки.