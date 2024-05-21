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Стал известен последний полуфиналист Кубка Стэнли-2024

«Эдмонтон» обыграл «Ванкувер» и стал последним полуфиналистом Кубка Стэнли-2024

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Jerome Miron/USA TODAY Sports/Reuters

В седьмом матче четвертьфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон Ойлерз» оказался сильнее «Ванкувер Кэнакс».

Встреча прошла в Ванкувере на «Роджерс Арене» в присутствии 19016 зрителей и завершилась победой гостей с минимальным перевесом — 3:2. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Коди Сеси, Зак Хайман и Райан Ньюджент-Хопкинс. У проигравшей команды отличились Конор Гарланд и Филип Гронек.

После этой игры счет в серии до четырех побед стал 4-3 в пользу «нефтяников». В последний раз команда из Эдмонтона становилась обладателем Кубка Стэнли в 1990 году.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Ранее стало известно, от чего будут зависеть перспективы Максима Цыплакова в НХЛ.

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