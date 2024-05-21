Стал известен последний полуфиналист Кубка Стэнли-2024

В седьмом матче четвертьфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон Ойлерз» оказался сильнее «Ванкувер Кэнакс».

Встреча прошла в Ванкувере на «Роджерс Арене» в присутствии 19016 зрителей и завершилась победой гостей с минимальным перевесом — 3:2. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Коди Сеси, Зак Хайман и Райан Ньюджент-Хопкинс. У проигравшей команды отличились Конор Гарланд и Филип Гронек.

После этой игры счет в серии до четырех побед стал 4-3 в пользу «нефтяников». В последний раз команда из Эдмонтона становилась обладателем Кубка Стэнли в 1990 году.

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