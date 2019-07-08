Суд поддержал Зеленского и отменил пережеребьевку партий
Верховный Суд Украины рассмотрел дело в отношении новой жеребьевки партий на выборах в Верховную раду. Об этом сообщает «Страна.UA».
По данным издания, суд постановил отменить пережеребьевку.
Как отмечается, к новой жеребьевке партий на Украине призвали из-за партии экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили.
При этом партия Саакашвили получила номер в избирательных бюллетенях без проведения жеребьевки, что является незаконным.
Ранее сообщалось, что партия президента Украины Владимира Зеленского подала в суд из-за новой жеребьевки.