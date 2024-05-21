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Сунак извинился перед британцами за историю с заражением крови при переливании

Сунак извинился перед британцами за скандал с заражением при переливании крови

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Kevin Coombs/Reuters

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак извинился перед британцами за скандал с заражениями после процедуры переливания крови, произошедший в 1970-х годах. Его слова приводит пресс-служба британского правительства.

Отмечается, что британские власти опубликовали доклад, содержащий результаты пятилетнего расследования заражений тысяч пациентов ВИЧ и гепатитом после переливания крови в 1970-х годах. Авторы доклада считают, что британские власти скрывали масштаб трагедии. Установлено, что в период с 1970-го года по 1990 год гепатитом С или ВИЧ были инфицированы 30 тысяч человек.

Исследователи возложили ответственность на британское правительство. Сунак заявил, что такого никогда не должно было произойти, комментируя ситуацию, а также принес извинения.

До этого пресс-служба Роспотребнадзора по Нижегородской области сообщила, что проводит эпидемиологическое расследование по факту заболеваемости детей респираторными инфекциями в лагере «Лазурный».

Ранее британцы аплодисментами поблагодарили медиков за борьбу с коронавирусом.

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