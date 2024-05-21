Власти рекомендовали 25 тыс. жителям японского острова Мияко эвакуироваться из-за ливней

Японские власти рекомендовали из-за сильнейших дождей эвакуироваться 25 тыс. жителей острова Мияко. Об этом сообщает телеканал NHK.

По информации, которой располагают журналисты, мэрия города Миякодзима предупредила население о возможных наводнениях и оползнях. Городские власти предложили пожилым гражданам покинуть свои дома и переехать в центры временного размещения.

В настоящее время в отдельных районах острова ограничено движение транспортных средств. Проливные дожди вывели из строя часть автомобильных дорог.

До этого сообщалось, что все лесные пожары в Хабаровском крае были потушены благодаря дождливой погоде.

13 мая сообщалось, что Россия готова оказать Афганистану необходимую помощь в ликвидации последствий наводнения, если со стороны Кабула поступит соответствующее обращение.

Ранее сообщалось, что лошадь, застрявшую на крыше дома во время наводнения в Бразилии, спасли.