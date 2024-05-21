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Военный заявил, что ВСУ превратили село Миньковка в укрепрайон

РИА Новости: ВСУ превратили село Миньковка в укрепрайон

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Вооруженные силы Украины превратили село Миньковка, находящееся в 40 км от подконтрольного им Краматорска, в укрепрайон. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военного с позывным «Зингер».

Российский военный заявил, что в каждом жилом доме в этом населенном пункте есть погреб, в котором прячутся украинские военные.

По его словам, они используют жилые дома в качестве укрытия и огневых точек.

«Противник активно проявляет себя, но наши бойцы наносят огневое поражение», — сказал он.

Как утверждает РИА Новости, ссылаясь на предварительные данные разведки РФ, в Миньковке в настоящее время нет мирных жителей, все дома заняты украинскими военными.

Российские войска проводят в Харьковской области операцию по созданию санитарной зоны, чтобы украинские войска не могли обстреливать регионы РФ. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок считает, что передвижением линии фронта атаки не остановить.

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.

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