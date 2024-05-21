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В Белгороде объявили ракетную опасность

Гладков: в Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности

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Shutterstock/AyhanTuranMenekay

В Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он призвал находящихся дома местных жителей не подходить к окнам. «Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)», — пояснил Гладков.

Тем, кто находится вне дома, посоветовали спуститься в укрытие или иное безопасное место.

В ночь на 21 мая под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал Шебекинский городской округ. По словам Гладкова, в городе Шебекино в результате прилета снаряда на территории частного жилого домовладения произошло возгорание кровли бани. Очаг возгорания оперативно ликвидировали пожарные. Еще в двух частных жилых домовладениях выбиты окна, посечены фасады и заборы. Также поврежден один автомобиль.

Губернатор добавил, что в селе Ржевка поврежден забор и выбиты окна в одном частном жилом домовладении.

До этого в министерстве обороны РФ заявили об уничтожении украинской ракеты «Точка-У» над территорией Белгородской области. Отмечается, что попытка атаки была пресечена 18 мая приблизительно в 21:15. Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили одну тактическую ракету над территорией региона, подчеркнули в ведомстве.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.

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Обстрелы Белгорода
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