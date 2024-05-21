Экономист объяснил вред от выхода России из МВФ

Выход России из Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирной торговой организации (ВТО), к которому в последнее время призывают некоторые эксперты, принесет российской стороне только вред. Об этом заявил агентству Prime директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев.

Выход из МВФ был бы нецелесообразен в виду того, что это ограничит возможности как полноправного участника этой системы, несмотря на то, что Россия «в ней не доминирует», отметил эксперт.

Он не исключил, что в будущем будут созданы новые инструменты сотрудничества в валютно-финансовой сфере, например, в рамках БРИКС. Тогда члены объединения смогут получить существенное влияние и членство в ней окажется важным инструментом.

Данильцев также подчеркнул, что механизмы многосторонних экономических организаций, таких как МВФ и ВТО, используют большинство стран и, несмотря на попытки США подорвать авторитет и возможности таких структур, эти механизмы необходимы для сотрудничества России с нейтральными странами. Кроме того, такие организации являются важнейшим элементом продвижения идеи многополярного мира.

Выход из наднациональных структур, предупреждает директор Института торговой политики НИУ ВШЭ, подорвет общие возможности Москвы в сфере мировой экономики и приведет к усилению изоляции.

Ранее в ВТО заявили о расширении доли БРИКС в мировой экономике.