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В подполье заявили об ударе по ж/д станции в Одесской области

Лебедев заявил, что ВС РФ ударили по ж/д станции в Черноморске Одесской области

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Российские войска нанесли удар по железнодорожной станции в Черноморске Одесской области. Об этом заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Он рассказал, что ночью в городе было зафиксировано три удара в направлении железнодорожной станции «Черноморск-порт». Первый удар услышали в 2:30 — работали средства ПВО. Около 3:00 был еще один удар, после которого в городе частично пропало электричество, отметил Лебедев.

По его информации, везущие военную технику и снаряды через Затоку из Румынии составы по пути заходят в Черноморск для пересортировки на станцию морского порта. Рядом со станцией имеется множество складских помещений, а таможенный пост «Ильичевск» иногда используется как пункт временной дислокации украинских военных и иностранных наемников.

Координатор подполья добавил, что итоги прилетов пока неизвестны, при этом после второго взрыва в сторону железнодорожной станции выехало семь машин скорой помощи.

Накануне Лебедев заявлял, что российские войска нанесли удар по ангарам бывшего Рыбколхоза в городе Очакове Николаевской области, где Вооруженные силы Украины могли скрывать РСЗО HIMARS.

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.

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