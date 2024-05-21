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Российские десантники штурмовали опорный пункт ВСУ в районе ДНР

МО РФ: российские десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ в районе Андреевки

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Виталий Аньков/РИА Новости

Российские десантники взяли штурмом опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Андреевки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

В ведомстве рассказали, что опорный пункт обнаружила снайперская группа с подразделениями прикрытия уссурийского десантно-штурмового соединения. Позже десантники ночью нанесли удары из гранатометов и подавили огневые средства противника.

В итоге остатки украинской пехоты во время отступления бросили своих товарищей. Некоторые военные ВСУ сдались в плен.

До этого боец российской армии в зоне специальной военной операции (СВО) спасся после атак семи украинских FPV-дронов. На кадрах, снятых с российского беспилотника, видно, как солдат бежит по изрытому воронками от артиллерийских снарядов полю. FPV-дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) детонирует у бойца за спиной. Следующий беспилотник взрывается сзади, а третий — в нескольких шагах от российского военного. Еще четыре удара летательных аппаратов на видео не попали.

Ранее стало известно, что в ДНР собирают доказательства военных преступлений Киева.

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Операция на Украине
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