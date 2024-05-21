В ДНР заявили, что Зеленского следует судить за военные преступления

Глава ДНР Денис Пушилин в ходе осмотра выставки трофейной техники на Поклонной горе в Москве заявил, что президента Украины Владимира Зеленского необходимо судить за военные преступления. Его слова передает ТАСС.

«То, что он (Зеленский. — «Газета.Ru») заслуживает суда, то, что он — военный преступник, у нас — жителей Донбасса — не вызывает никаких сомнений», — отметил Пушилин.

По его словам, именно Зеленский отдавал преступные приказы, из-за которых оказались в опасной ситуации как жители Донбасса, так и остальной Украины.

Глава ДНР также добавил, что Украина потеряла свою субъектность еще в 2014 году, поэтому вопросы легитимности украинских президентов существуют последние 10 лет.

До этого украинский писатель Сергей Майдуков говорил, что решение Владимира Зеленского не обращаться в Конституционный суд за подтверждением собственной легитимности на посту президента Украины подорвет его авторитет на Западе.

Ранее в Кремле рассказали об отношении к статусу Зеленского из-за несостоявшихся выборов.