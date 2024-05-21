Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ДНР заявили, что Зеленского следует судить за военные преступления

Пушилин: Зеленский должен быть осужден за военные преступления

close
100%
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Глава ДНР Денис Пушилин в ходе осмотра выставки трофейной техники на Поклонной горе в Москве заявил, что президента Украины Владимира Зеленского необходимо судить за военные преступления. Его слова передает ТАСС.

«То, что он (Зеленский. — «Газета.Ru») заслуживает суда, то, что он — военный преступник, у нас — жителей Донбасса — не вызывает никаких сомнений», — отметил Пушилин.

По его словам, именно Зеленский отдавал преступные приказы, из-за которых оказались в опасной ситуации как жители Донбасса, так и остальной Украины.

Глава ДНР также добавил, что Украина потеряла свою субъектность еще в 2014 году, поэтому вопросы легитимности украинских президентов существуют последние 10 лет.

До этого украинский писатель Сергей Майдуков говорил, что решение Владимира Зеленского не обращаться в Конституционный суд за подтверждением собственной легитимности на посту президента Украины подорвет его авторитет на Западе.

Ранее в Кремле рассказали об отношении к статусу Зеленского из-за несостоявшихся выборов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами