Стоматолог объяснила, какую зубную щетку лучше выбрать — мягкую или жесткую

Основной вопрос при покупке зубной щетки: какую выбрать — с жесткой или с мягкой щетиной. На просторах интернета обычно советуют покупать жесткую щетку, если нет жалоб, а мягкую — когда есть проблемы с зубами и появилась кровоточивость десен. Но не все так однозначно, предупредила в разговоре с «Газета.Ru» стоматолог-терапевт, пародонтолог «СМ-Стоматология», к.м.н. Елена Мартынова.

«После еды образуется мягкий зубной налет и оседает в углублениях и между зубами, становясь питательной средой для размножения бактерий, которые всегда окружают поверхность зубов. Если мягкий налет вовремя не вычищать, он фиксируется на зубах, становится плотным за счет насыщения минералами слюны и превращается в зубной камень, вычистить который самостоятельно уже невозможно», — рассказала Мартынова.

Зубной щеткой, по ее словам, можно почистить три из пяти поверхности зубов. А для чистки поверхностей контакта используется зубная нить, межзубные ершики и ирригатор.

Чтобы выбрать «правильную» зубную щетку, необходимо обратить внимание на такие параметры, как жесткость щетинок, качество их обработки, размер головки щетки, количество щетинок в пучке, материал из которого изготовили щетинки.

Как обратила внимание специалист, многим нравится использовать жесткую щетку, потому что якобы другая не вычищает зубы качественно.

Но проблема в том, что у жесткой щетки очень толстые щетинки и почистить ею можно только выпуклые поверхности зуба.

«В фиссурах (углублениях на жевательной поверхности), на контактах, у десны, между зубами такой щеткой дочистить невозможно. Если чистить, как всем нам показывали в детстве, то жесткой щеткой можно спровоцировать повреждение эмали в пришеечной области зубов и травмируем десну. А если вместе с ней использовать отбеливающую зубную пасту, у которой очень высокая абразивность, то стоматологические проблемы точно будут обеспечены», — предупредила стоматолог.

Врач сказала, что жесткая зубная щетка подходит разве что для очищения зубных протезов, и не один стоматолог не посоветует ее своим пациентам.

Мягкие зубные щетки, по словам врача, рекомендованы всем пациентам. Тонкая и мягкая щетина удаляет большее количество налета, хорошо очищает все углубления и боковые поверхности зубов. Плюс использование мягкой щетки предотвращает заболевания десен.

«Только мягкая щетка должна иметь длину головки не больше 3 см, плотные пучки с ровными щетинками и обработанные края щетинок. И нюанс — на мягкую щетку давить нельзя. Если чистить ей зубы с усилием, щетина перестает чистить качественно и быстрее деформируется. Когда заметили потерю формы щетинок, дальше пользоваться такой щеткой нельзя, даже если не прошло три месяца до плановой замены», — рассказала Мартынова.

Также она обратила внимание, что, по заявлениям производителей, щетки с разным уровнем щетинок и дополнительные вставки добавляют эффективности при чистке зубов. Но исследования доказали, что прорезиненные вставки создают дополнительный объем, но чистят хуже щетинок, из-за чего снижается эффективность гигиены. Также неровная щетина хуже прилегает к поверхности зубов и не помогает качеству чистки.

«Если же кровоточит десна или появилась чувствительность зубов, решить проблему сменой щетки не получится. Провести необходимое лечение, подобрать щетку с учетом особенности ваших зубов и десен поможет только стоматолог. Также на приеме врач скорректирует технику чистки для повышения качества домашней гигиены», — подытожила специалист.

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