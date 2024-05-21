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ВСУ попытались атаковать Белгородскую область беспилотниками и ракетами

МО РФ: над Белгородской областью уничтожили два беспилотника и снаряд ВСУ

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Над Белгородской областью уничтожили реактивный снаряд и два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, ночью российские системы противовоздушной обороны (ПВО) пресекли попытку ВСУ атаковать российские объекты беспилотниками самолетного типа и снарядами реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха».

До этого в Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности. Он призвал находящихся дома местных жителей не подходить к окнам, а тем, кто находится на улице, найти укрытие.

В ночь на 21 мая под обстрел ВСУ попал Шебекинский городской округ. По словам Гладкова, в городе Шебекино в результате прилета снаряда на территории частного жилого домовладения произошло возгорание кровли бани. Очаг возгорания оперативно ликвидировали пожарные. Еще в двух частных жилых домовладениях выбиты окна, посечены фасады и заборы. Также поврежден один автомобиль.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.

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